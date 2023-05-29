Su demek hayat demek: Suyun diğer canlılar üzerindeki etkileri

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Birçok hayati fonksiyonda payı bulunan suyun yokluğu, insanlık ve dünya adına büyük bir risk taşır. Yetişkin bir birey vücudunun %60’ını su oluşturmaktadır. Öyle ki su, insanlığın fizyolojik oluşumunun en büyük parçasını oluşturmaktadır.

Yaşamın Temel Kaynağı

Su, gün içinde alınan sıvılar ve besinler aracılığıyla vücuda giriş yapar ve sindirim ile birlikte kana karışır. Oluşan bu döngü sayesinde yaşamın sürdürülebilirliği sağlanır. Yetişkin bir insan günlük 2-2.5 litre kadar suya ihtiyaç duyar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise tüketilmesi gerekli olan su miktarının sadece suyu kapsamasıdır. Yani içilecek herhangi bir sıvı gıda, suya denk sayılıp tüketilmemelidir.

• Günlük su alımına dikkat edilmelidir. Yaş ve aktivite seviyesi gibi kriterlere göre günlük su miktarı kişiye göre değişebilir.

• Çeşitli hatırlatıcı saatler kullanarak, su içmeyi günlük bir aktivite rutinine getirebilirsiniz. Su tüketiminize yönelik bir alışkanlık kazanmanız önemli.

• Tasarımını sevebileceğiniz hoş bir şişe alarak su tüketiminizi karşılayabilirsiniz. Eviniz için şık ve dikkat çekici tasarımı ile bir Nestlé® Pure Life® 15L Cam Damacana Su satın alabilirsiniz.

• Beslenme rutinlerinize göre su saatlerinizi ayarlayabilirsiniz. Gün içerisinde 2 veya 3 öğün yemek yiyorsanız, öğünler öncesi ve sonrasındaki aralıklar için kendinizi su içmeye alıştırabilirsiniz.

• Suyunuzu farklı meyve ve aromalarla zenginleştirebilirsiniz. Belli aralıklarla limonlu veya tarçınlı su hazırlayabilirsiniz.

Suyun Ekosisteme Katkısı

Biyolojik çeşitliliğin temel bileşenleri arasında yer alan su, birçok farklı ekosistemin temek kaynağıdır. Farklı ekosistemde yaşayan tüm canlıların beslenme ve hijyen ihtiyaçlarını karşılar. Dünya üzerinde yer alan birbirinden çeşitli bitki ve hayvan türleri sulak ortamda yaşamlarını sürdürmektedir. Özellikle nehirler, göller, okyanus ve denizlerde yaşayan tüm canlı türleri ekosistemlerinin devamlılığı için suya ihtiyaç duyarlar.

Suyun sahip olduğu döngü ile birlikte ekosistem içerisinde birçok farklı olay meydana gelir. Suyun yoğunlaşma ve buharlaşma gibi halleri, bu kaynağın devamlılığını korur. Meydana gelen yağışlar ve bitki türlerinin büyümesine ve gelişmesine hem de diğer canlıların bulundukları habitat içerisindeki yaşamlarını sürdürebilmelerine yardımcı olur.

Temel Besin Kaynağı: Su

İnsan vücudundaki suyun büyük bir kısmını kullanan ve koordine eden, susuzluk durumunda ise ilk tepkiyi veren organ beyindir. Susadığınız anlarda, ağzınız kuruduğunda bir refleks tepki oluşturur. Vücutta bulunan su düzeyini her an kontrol altında tutan beyin, normale oranla su seviyesinde herhangi bir azalma gördüğünde, vücuttan atılacak olan suyun miktarından kısar. Beynin uyarılarına rağmen metabolizmaya su takviyesi yapılmazsa, bir sonraki hamle kendi aktivitelerini kısıtlamak olacaktır.

Sadece insanlar için değil, hayvan ve bitki türleri için de suyun önemi büyüktür. Bu nedenle su kaynaklarının korunması, lezzetli ve ferahlatıcı su tüketiminin tüm canlılar için sürdürülebilir olması gerekir. Lezzetli su özelliği ile öne çıkan Nestlé® Pure Life® günlük tüketiminizin bir parçası olacak.

Su ve Metabolik İşlevlerin Devamlılığı

Suyun canlılar üzerindeki etkisi oldukça fazladır. En başta yaşam devamlılığını sağlar. Vücuttan zararlı atıkları uzaklaştırır ve dengeyi kontrolde tutar. Organların işlevini yerine getirmesinde ve korunmasında büyük bir rol oynar. Hayatın temel yapı taşını oluşturur. Doğumdan ölüme kadarki süreçteki tüm gelişim adımlarına katkı sağlar. Sindirim, dolaşım ve boşaltım gibi birçok hücresel faaliyetin temel başrolüdür. Suyun varlığı tüm canlıların vücut dolaşımına ve birçok biyokimyasal reaksiyonlarına yön verir.

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