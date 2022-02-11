Şükran Ovalı, Yargı dizisinin kadrosuna katıldı! Derya karakterine hayat verecek
Oyuncu Şükran Ovalı, Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan ve başrolünü Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı "Yargı" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Ovalı dizide, Derya karakterini canlandıracak.
Kanal D'nin pazar akşamlarına damga vuran, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştıkları Yargı dizisinin kadrosuna Şükran Ovalı da katıldı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan sevilen oyuncu Şükran Ovalı izleyici karşısına ‘Derya’ karakteriyle çıkacak.
Sema Ergenekon'un yazdığı Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in yer alıyor. İlk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan dram, psikolojik gerilim ve polisiye türündeki dizinin kadrosunda ise Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra birçok oyuncu yer alıyor.
ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?
Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 tarihinde İzmir'in Eşrefpaşa semtinde dünyaya gelmiştir. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçen isim, Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan mezun olmuştur. Liseyi de Göztepe'de (Selma Yiğit Alp Lisesi) bitirdikten sonra İstanbul'a gitmiştir. 36 yaşındaki oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur. 1.70 boyundaki Şükran Ovalı, Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terleten ve kariyerini Fatih Karagümrük'te sürdüren futbolcu Caner Erkin ile Roma'da 2 Ocak 2017 tarihinde evlenmiştir.
ŞÜKRAN OVALI'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER
2020 - Menajerimi Ara
2021 - Şeref Bey
2016 - Paramparça, Familya, Vatanım Sensin
2010 - Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi
2006 - Ezo Gelin
2007 - Vazgeç Gönlüm, Bez Bebek
2008 - Aşk Yakar
2009 - Kahramanlar, Bir Bulut Olsam
2011 - Reis
2012 - Kötü Yol, Leyla ile Mecnun
2013 - Avrupa Avrupa
2014 - Cinayet, Şeref Meselesi
ŞÜKRAN OVALI'NIN ROL ALDIĞI FİLMLER
2011 - Nar
2015 - Yeni Dünya
2006 - Pars: Kiraz Operasyonu
2008 - Alia, Cin Geçidi
2009 - Ev
2016 - Şeytan Tüyü, Ekşi Elmalar, Poyraz Karayel: Küresel Sermaye
YARGI 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI