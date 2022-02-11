Şükran Ovalı, Yargı dizisinin kadrosuna katıldı! Derya karakterine hayat verecek

Kanal D'nin pazar akşamlarına damga vuran, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştıkları Yargı dizisinin kadrosuna Şükran Ovalı da katıldı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan sevilen oyuncu Şükran Ovalı izleyici karşısına ‘Derya’ karakteriyle çıkacak.

Sema Ergenekon'un yazdığı Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in yer alıyor. İlk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan dram, psikolojik gerilim ve polisiye türündeki dizinin kadrosunda ise Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra birçok oyuncu yer alıyor.

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 tarihinde İzmir'in Eşrefpaşa semtinde dünyaya gelmiştir. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçen isim, Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan mezun olmuştur. Liseyi de Göztepe'de (Selma Yiğit Alp Lisesi) bitirdikten sonra İstanbul'a gitmiştir. 36 yaşındaki oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur. 1.70 boyundaki Şükran Ovalı, Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terleten ve kariyerini Fatih Karagümrük'te sürdüren futbolcu Caner Erkin ile Roma'da 2 Ocak 2017 tarihinde evlenmiştir.

ŞÜKRAN OVALI'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER

2020 - Menajerimi Ara

2021 - Şeref Bey

2016 - Paramparça, Familya, Vatanım Sensin

2010 - Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi

2006 - Ezo Gelin

2007 - Vazgeç Gönlüm, Bez Bebek

2008 - Aşk Yakar

2009 - Kahramanlar, Bir Bulut Olsam

2011 - Reis

2012 - Kötü Yol, Leyla ile Mecnun

2013 - Avrupa Avrupa

2014 - Cinayet, Şeref Meselesi

ŞÜKRAN OVALI'NIN ROL ALDIĞI FİLMLER

2011 - Nar

2015 - Yeni Dünya

2006 - Pars: Kiraz Operasyonu

2008 - Alia, Cin Geçidi

2009 - Ev

2016 - Şeytan Tüyü, Ekşi Elmalar, Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

YARGI 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI