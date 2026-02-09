Super Bowl 2026'da öne çıkan anlar ve ünlü görünümleri
Super Bowl 2026, sadece bir Amerikan futbolu finali değil, adeta bir popüler kültür karnavalı gibi geçti..Eğer maçı kaçırdıysanız ya da sadece 'kim ne giymiş, devre arası şovunda neler olmuş?' kısmıyla ilgileniyorsanız, kahvenizi alın; dün gecenin en çok konuşulan anlarını samimi bir dille özetliyorum...
ABD'nin en büyük spor organizasyonu olarak bilinen Super Bowl geçtiğimiz gece Kaliforniya'nın Santa Clara kentinde oynandı. Final maçı kadar ünlülerin akını ve devre arası şovlarıyla öne çıkan dev finali New England Patriots'ı 29-13 mağlup eden Seattle Seahawks kazandı. Super Bowl'da Seahawks'ın galibiyeti kadar devre arası Bad Bunny'nin konseri de konuşulanlar arasındaydı.
Super Bowl sahnesinde Lady Gaga, Bad Bunny ile bir araya gelerek popüler parçası 'Die With a Smile'ı salsa figürleriyle yeniden yorumladı...
Super Bowl tribünlerinde ise ünlü isimler yer alıyordu...İşte onlardan bazıları!
Emma Roberts, Kevin Costner, Chase DeMoor, mgk ve Jessica Alba
Eiza González