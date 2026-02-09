Super Bowl 2026'da öne çıkan anlar ve ünlü görünümleri

ABD'nin en büyük spor organizasyonu olarak bilinen Super Bowl geçtiğimiz gece Kaliforniya'nın Santa Clara kentinde oynandı. Final maçı kadar ünlülerin akını ve devre arası şovlarıyla öne çıkan dev finali New England Patriots'ı 29-13 mağlup eden Seattle Seahawks kazandı. Super Bowl'da Seahawks'ın galibiyeti kadar devre arası Bad Bunny'nin konseri de konuşulanlar arasındaydı.