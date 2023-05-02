Süper Mario Kardeşler filminden yeni rekor!

Birçok ülkede gösterime 5 Nisan'da giren 'Süper Mario Kardeşler Filmi', 24 günde 1.022.473.825 dolarlık (19.887.115.896 TL) hasılata ulaşarak eşine az rastlanır bir başarıya imza attı.

1 MİLYAR DOLAR BARAJINI AŞTI

Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc ve Fabien Polack'ın yönettiği animasyon türündeki filmin günlük hasılatı, 42.603.076 dolar (8.28.629.828 TL) olarak gerçekleşti.

'Süper Mario Kardeşler Filmi', 24 günlük süreçte tüm zamanların en çok hasılat elde eden 46'ncı film oldu.

EN ÇOK HASILAT EDENLER LİSTESİNE GİRMESİ BEKLENİYOR

100 milyon dolar gibi kendi sınıfında düşük bütçeye sahip olan 'Süper Mario Kardeşler Filmi'nin önümüzdeki ay 'En Çok Hasılat Elde Eden Filmler' listesinde ilk 10'a girmesi bekleniyor.

Türkiye'de 14 Nisan'da gösterime giren film, 13 günde 275.851 kişi tarafından izlenirken hasılatı 1.140.788 dolara ulaştı.