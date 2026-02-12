Survivor 11 şubat 2026 eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR 11 ŞUBAT DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM

Survivor’ın 11 Şubat 2026 tarihli son bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi ve ardından yapılan ada konseyiyle eleme süreci başladı. Güç ve dengenin belirleyici olduğu zorlu çamur oyununda galip gelen taraf Mavi takım oldu.