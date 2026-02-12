Survivor 11 şubat 2026 eleme adayı kim oldu?
Survivor 2026’nın 11 Şubat akşamı yayınlanan bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takımın parkurda karşı karşıya geldiği mücadelenin ardından, ada konseyinde yapılan oylamayla haftanın ilk eleme adayı belirlendi. İşte Survivor 11 Şubat 2026’da yaşananlara dair tüm detaylar…
Survivor’da haftanın ilk eleme adayı ve dokunulmazlık galibi, 11 Şubat akşamı ekrana gelen son bölümle belli oldu. Yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak adına parkurdaki yerlerini aldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise eleme potasına girecek ismi belirledi.
SURVIVOR 11 ŞUBAT DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM
Survivor’ın 11 Şubat 2026 tarihli son bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi ve ardından yapılan ada konseyiyle eleme süreci başladı. Güç ve dengenin belirleyici olduğu zorlu çamur oyununda galip gelen taraf Mavi takım oldu.
BAYHAN VE ENGİNCAN ARASINDA GERGİNLİK
Oyunun fiziksel temas gerektiren bölümlerinde tansiyon yükseldi. Özellikle Bayhan ve Engincan arasındaki ikili mücadele sertleşti. Engincan'ın hamlesine karşılık veren Bayhan’ın fiziksel müdahalesi, sosyal medyada ve izleyiciler arasında tartışma yarattı. Bayhan'ın "Sakın fiziki temasta bulunma, hareketlerine dikkat et" uyarısı ve yaşanan gerginlik, iki isimden birinin diskalifiye edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Yarışmacıların akıbeti ilerleyen bölümlerde netleşecek.
ADA KONSEYİNDEKİ TARTIŞMA
Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım, eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı. Oylama öncesinde Nagihan'ın, Seren Ay ve Deniz ile yaşadığı fikir ayrılıkları ve sert diyaloglar konseyin ana gündem maddelerinden biriydi.