Survivor 15 Şubat 2026'da kim elendi?
Survivor 2026’da haftanın veda ismi netleşti. 15 Şubat Pazar akşamı ekrana gelen bölümde, ödül oyunu heyecanının ardından Kader Konseyi toplandı, eleme düellosunu kaybeden isim için takımın verdiği karar adadaki dengeleri değiştirdi.
Survivor 2026’da parkurlar, artan rekabetle birlikte her geçen gün daha da zorlaşıyor. 15 Şubat akşamı ekrana gelen bölümde, fiziksel mücadelenin yanı sıra psikolojik sınırların da test edildiği bir ödül oyunu ve kader belirleyici bir eleme süreci yaşandı. Seda ve Meryem arasındaki nefes kesen düellonun ardından, parkurdan mağlup ayrılan isim için alışılmışın dışındaki "Kader Konseyi" süreci başladı.
Peki, ödül oyununda hangi takım galip geldi ve 15 Şubat gecesi Survivor hayallerine kim veda etti? İşte gecenin öne çıkan tüm detayları...
SURVIVOR 2026 15 ŞUBAT'TA ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM
Gecenin ilk mücadelesi olan ödül oyununda, Ünlüler ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geldi. Takımların sadece ödülü kazanmak için değil, aynı zamanda olası bir cezadan kaçınmak adına çıktıkları zorlu parkurda, stratejik hamleler ve hız ön plandaydı. Kıran kırana geçen bu karşılaşmanın galibi Gönüllüler takımı olurken, Ünlüler takımı parkurdan mağlubiyetle ve ceza ile ayrıldı.
ELEME POTASINA HANGİ DÖRT İSİM GİRMİŞTİ?
Hafta boyunca yapılan oylamalar neticesinde eleme potasına giren dört isim; Seren Ay, Deniz, Seda ve Meryem olmuştu.
DÜELLOYU KAZANAN İSİM
Yapılan oylamalar sonucunda Seren Ay ve Deniz potadan kurtulmayı başarırken, adada kalma savaşı Seda ve Meryem arasındaki düelloya taşındı. Performans odaklı geçen bu zorlu karşılaşmada rakibini geride bırakan Seda, Survivor macerasına devam etme hakkını korudu.