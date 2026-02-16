Survivor 15 Şubat 2026'da kim elendi?

Survivor 2026’da parkurlar, artan rekabetle birlikte her geçen gün daha da zorlaşıyor. 15 Şubat akşamı ekrana gelen bölümde, fiziksel mücadelenin yanı sıra psikolojik sınırların da test edildiği bir ödül oyunu ve kader belirleyici bir eleme süreci yaşandı. Seda ve Meryem arasındaki nefes kesen düellonun ardından, parkurdan mağlup ayrılan isim için alışılmışın dışındaki "Kader Konseyi" süreci başladı.



Peki, ödül oyununda hangi takım galip geldi ve 15 Şubat gecesi Survivor hayallerine kim veda etti? İşte gecenin öne çıkan tüm detayları...