Survivor 18 Şubat'ta 2. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor’da haftanın ilk eleme adayı olarak belirlenen Engincan’ın ardından, gözler 18 Şubat Çarşamba akşamı oynanan ikinci dokunulmazlık oyununa çevrildi. Kırmızı ve Mavi takımlarının karşı karşıya geldiği bu kritik mücadelenin sonucu, haftanın ikinci eleme adayını da belirledi. İşte 18 Şubat akşamı yaşananlar, parkurdaki son durum ve konseyden çıkan oylama sonuçlarına dair detaylar...
Survivor 2026’nın 18 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve Mavi takımların hız ile fiziksel güce dayalı mücadelesini kaybeden takım haftanın ikinci eleme adayını netleştirdi.
HAFTANIN EN KRİTİK MÜCADELESİ
Survivor’da dün gece Kırmızı ve Mavi takım, haftanın en kritik sınavlarından biri olan dokunulmazlık mücadelesi için bir araya geldi. Hem dokunulmazlığı kazanarak eleme potasından uzak kalmak hem de beraberindeki ödüle ulaşmak isteyen Kırmızı ve Mavi takım, stratejilerini parkura yansıttı.
SURVIVOR'DA HAFTANIN İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM
Survivor’ın 18 Şubat tarihli bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde; Kırmızı ve Mavi takımların karşı karşıya getiren bu kritik oyunun sonunda, parkurdan galibiyetle ayrılan taraf Kırmızı takım oldu.
MAVİ TAKIMDA KRİTİK OYLAMA
Haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesini kaybeden Mavi takım, dün gece ada konseyinde bir araya geldi. Takım içi dengelerin ve stratejilerin oylamaya yansıdığı gecede, haftanın ikinci eleme adayı belirlendi.