Survivor 2023'te şaşırtan ayrılık! İki isim adadan ayrıldı

Survivor 2023'de beklenmedik ayrılıklar yaşandı. Ümit Erdim'in elenmesinin ardından 2 ünlü isim daha veda etti.

Berdan Mardini sağlık sorunları nedeniyle devam edemeyecek

Mardini'nin yarışmaya, sağlık sorunları nedeniyle devam edemediği öğrenildi.

Ilıcalı, "Berdan Mardini bugün itibarıyla Survivor'a devam edemeyecek. Berdan Mardini, Survivor'a veda etmiş durumda." dedi. Sözlerine devam eden Ilıcalı, ünlüler takımından bir ismin daha yarışmaya veda ettiğini açıkladı.

"Seçkin Piriler de devam etme şansının olmadığını bize iletti"

Ilıcalı, "Maalesef bir yarışmacımız daha devam etme şansının olmadığını bize iletti. Bu şartlarda zorlanıyor dediğimiz isimlerden birini açıklamak durumundayım. O da sevgili Seçkin. Önümüzdeki hafta son yedekler dahil olacak Survivor'a." şeklinde konuştu.

Ilıcalı'nın yanı sıra Piriler de "Bu kadar zor olacağını beklemiyordum. Başarılı olamayacağım yerde durmak istemem." dedi.

"En zor Survivor"

Acun Ilıcalı ise bu yılki Survivor'ın gelmiş geçmiş en zor Survivor olduğunu belirterek, "Önümüzdeki hafta son yedekler de takımlara gelecek ve kadrolar tamamen şekillenecek. Belki 1-2 yarışmacımız daha bırakacak" dedi.