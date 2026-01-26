Survivor 2026 sarı takımda kimler var?
Survivor 2026, yeni bir format değişikliğine imza attı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının yanı sıra eski yarışmacılardan üçüncü bir takım (sarı takım) oluşturuldu. Peki, Survivor 2026 sarı takımda kimler var?
Survivor'da izleyicileri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Programın sunucusu Acun Ilıcalı, yarışmaya dahil edilen yeni isimlerin mevcut takımlara eklenmeyeceğini açıklayarak üçüncü bir takımın kurulduğunu duyurdu.
Survivor 2026’nın 24 Ocak tarihli bölümünde açıklanan sarı takım, daha önce yarışmada iz bırakmış ve uzun süredir ekranda olmayan isimlerden oluşturuldu.
SURVİVOR 2026 SARI TAKIMDA KİMLER VAR?
Takımda, Doğuş, Barış Murat Yağcı, Tuğçe Melis Demir, Büşra Yalçın, Sercan Yıldırım, Osman Can, Nagihan Karadere, Nefise Karatay yer alıyor.
SURVİVOR 2026'DA BİR İLK
Survivor tarihinde ilk kez uygulanan bu formatla birlikte sarı takım, izleyiciler tarafından “All Star” niteliğinde bir ekip olarak yorumlandı. Daha önce final görmüş, bireysel performanslarıyla öne çıkmış yarışmacıların aynı takımda toplanması, Survivor 2026’yı önceki sezonlardan ayıran en önemli yeniliklerden biri oldu.