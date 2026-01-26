Survivor 2026 sarı takımda kimler var?

SURVİVOR 2026'DA BİR İLK

Survivor tarihinde ilk kez uygulanan bu formatla birlikte sarı takım, izleyiciler tarafından “All Star” niteliğinde bir ekip olarak yorumlandı. Daha önce final görmüş, bireysel performanslarıyla öne çıkmış yarışmacıların aynı takımda toplanması, Survivor 2026’yı önceki sezonlardan ayıran en önemli yeniliklerden biri oldu.