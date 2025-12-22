Survivor 2026 tanıtımı yayınlandı! Ünlüler ve gönüllüler takımında kimler var?
1 Ocak’ta ekran yolculuğuna başlayacak olan Survivor 2026’da yarışacak ünlüler ve gönüllüler takımı, yayınlanan çarpıcı tanıtım videosuyla ilk kez görücüye çıktı. Adanın zorlu şartlarında ter dökecek o isimler sosyal medyayı şimdiden salladı. İşte Survivor 2026’nın iddialı ünlüler-gönüllüler kadrosu...
Survivor, 2026 sezonuyla yılın ilk gününde ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
SURVIVOR 2026 ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?
Survivor 2026 ünlüler takımında Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan yer alıyor.
SURVIVOR 2026 GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?
Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü.
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla Survivor 2026'nın 1 Ocak tarihinde başlayacağını duyurmuştu.