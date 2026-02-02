Survivor 2026'da 1 Şubat'ta kim elendi?

LİNA VE SEREN AY ELEME POTASINDAN OYLAMA SONUCU ÇIKTI

Haftanın başında eleme adayları olarak belirlenen Lina, Seren Ay, Tuğçe ve Meryem dörtlüsü için kritik süreç tamamlandı. Önceki bölümde yapılan yarışmacı oylaması sonucunda Lina ve Seren Ay, rakiplerine göre daha fazla destek alarak adaylık listesinden isimlerini sildirmeyi başarmıştı.