Survivor 2026'da 1 Şubat'ta kim elendi?
Survivor 2026 serüveni, 1 Şubat Pazar akşamı yayınlanan bölümde bir yarışmacı için noktalandı. Haftalık performansların ve stratejilerin test edildiği eleme düellosu, adadaki dengeleri değiştiren kesin bir sonuçla tamamlandı. İşte, 1 Şubat 2026 Pazar Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler'de elenen yarışmacı...
Eski yarışmacıların dahil olmasıyla rekabetin boyut değiştirdiği Survivor 2026'da, son bölüm ödül mücadelesiyle başlayıp veda konseyiyle tamamlandı. Kırmızı ve Mavi takımların tüm enerjisini parkura yansıttığı gecede, gözler aynı zamanda eleme potasındaki Lina, Seren Ay, Tuğçe ve Meryem’in üzerindeydi. Oylama sonucu Lina ve Seren Ay yerini korurken, Meryem ve Tuğçe arasında geçen ikili düello haftanın kaderini belirledi. Parkurda rakiplerine kıyasla geride kalan isim, konseyde alınan kararla adaya veda etti.
İşte Survivor 2026'da 1 Şubat akşamı yaşanan tüm gelişmeler...
ÖDÜL OYUNU KAZANANI VE CEZA YAPTIRIMI
Oyunun son saniyelerinde performansını artıran Mavi takım, ödülün sahibi olmayı başardı. Bu sonuçla birlikte avantajı kaybeden Kırmızı takım ise haftanın ceza yaptırımıyla yüzleşmek zorunda kaldı.
LİNA VE SEREN AY ELEME POTASINDAN OYLAMA SONUCU ÇIKTI
Haftanın başında eleme adayları olarak belirlenen Lina, Seren Ay, Tuğçe ve Meryem dörtlüsü için kritik süreç tamamlandı. Önceki bölümde yapılan yarışmacı oylaması sonucunda Lina ve Seren Ay, rakiplerine göre daha fazla destek alarak adaylık listesinden isimlerini sildirmeyi başarmıştı.
MERYEM VE TUĞÇE ARASINDA DÜELLO
Lina ve Seren Ay’ın oylamayla adaylıktan kurtulmasının ardından, adada kalma savaşı Meryem ve Tuğçe arasında yaşandı. İki yarışmacının fiziksel sınırlarını zorladığı düelloda, parkuru rakibine kaptıran isim için yolun sonu göründü.