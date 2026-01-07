Survivor 2026'da 2. eleme adayı kim oldu?
Ekranların en zorlu yarışması Survivor 2026’da rekabet her geçen gün artıyor. Dün akşam parkura çıkan Ünlüler ve Gönüllüler takımı, ikinci dokunulmazlık oyununu kazanabilmek için saniyelerle yarıştı. Büyük bir hırsla geçen oyunun ardından maalesef bir takım için hüzünlü bir konsey süreci başladı. Peki, Survivor 2. eleme adayı kim oldu?
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de takımlar dün gece dokunulmazlık mücadelesi için karşı karşıya geldi. Hem SMS hem de performansa gör elemelerin yapılacağı Survivor'da yarışmacılar haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanmak için yarıştı.
Heyecan ve aksiyon dolu parkurda dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımda ise haftanın 2. eleme adayı seçildi.
Kırmızı akımda yapılan oylama sonucu Survivor 2. eleme adayı Bayhan oldu.
Böylece Survivor'da bu haftanın eleme adayları Keremcem ve Bayhan olarak belirlendi.