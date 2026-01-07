Survivor 2026'da 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de takımlar dün gece dokunulmazlık mücadelesi için karşı karşıya geldi. Hem SMS hem de performansa gör elemelerin yapılacağı Survivor'da yarışmacılar haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanmak için yarıştı.