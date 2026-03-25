Survivor 2026'da 24 Mart Salı günü 2. eleme adayı kim oldu?
Survivor 2026’da birleşme öncesi son dönemece girilirken, 24 Mart Salı akşamı haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Parkur mücadelesinin ardından toplanan ada konseyinde yapılan oylama sonucunda haftanın ikinci eleme adayı belirlendi. İşte dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın 2. eleme adayı...
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2026’da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için Kırmızı ve Mavi takım parkurda karşı karşıya geldi. Takımların eleme potasına isim göndermemek adına sergilediği performansın ardından, galibiyete ulaşan taraf Kırmızı takım oldu.
HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİMDİ?
Dokunulmazlık mücadelesini 11-12 kaybeden Mavi takım için ada konseyinde oylama süreci başladı. Yapılan oylama sonucunda, haftanın ilk adayı Lina’nın ardından potaya giren ikinci isim de netlik kazandı.
HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2026’da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takımda, eleme adayını belirlemek üzere ada konseyi toplandı. Takım üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda en fazla oyu alan Sude, haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya girdi.