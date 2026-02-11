Survivor 2026'da büyük kavga: Nagihan ve Seren birbirine giriyor
Survivor 2026'da bu akşam yayınlanacak olan dokunulmazlık oyununda tansiyon yükselecek. Aynı takımda mücadele eden Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin arasında kavga çıkıacak. İşte detaylar...
1 Ocak Perşembe günü yayın hayatına başlayan Survivor 2026'da tansiyon bir an olsun düşmüyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada aynı takımda mücadele eden Seren Ay Çetin ve Nagihan Karadere arasında kavga çıkıyor.
Survivor 2026'ın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek. Oyun esnasında henüz nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı Nagihan ve Seren arasında tartışma çıkuyor.
Yaşanan büyük kavga sonrası sinirlerine hakim olamayan boksör Seren Ay Çetin'in arkadaşı Nagihan'a sert söyler sarf ettiği duyuldu.
"KOLUMU YIRTTIN"
Nagihan, "Niye abartıyorsun bir şeyleri" diyerek kendisine bağıran Seren Ay'ın üzerine yürüyerek takım arkadaşını sertçe itti. Nagihan Karadere'nin "Neyi abartıyorum. Kolumu böyle yırttın. Yırttın kolumu" dediği duyuldu.