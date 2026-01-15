Survivor 2026’da haftanın eleme adayları belli oldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2026’da haftanın en kritik dönemeçlerinden biri geçildi. Nefes kesen karşılaşmaların ardından haftanın yeni eleme adayları netleşti.

Survivor 2026’da haftanın eleme adayları belli oldu

İzleyenlerin merakla beklediği Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının yeni sezon ilk bölümü 1 Ocak akşamı sevenleriyle buluşmuştu.

SURVIVOR MACERALARI KISA SÜRDÜ

Survivor 2026'da şu ana kadar oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ve şarkıcı Keremcem elendi.Survivor 2026’da haftanın eleme adayları belli oldu - Resim : 2

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Tansiyonun hiç düşmediği yarışmada iki takım da kritik dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya yarıştı. Büyük çekişmeye sahne olan oyunlar sonrası haftanın yeni eleme adayları kesinleşti.Survivor 2026’da haftanın eleme adayları belli oldu - Resim : 3

Survivor'da yeni haftanın eleme potasına giren isimler sırasıyla; Lina Hourieh, Seren Ay Çetin, Dilan Çıtak ve Meryem Boz oldu.

 

 

 