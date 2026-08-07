Survivor 2027 başvuruları nereden, nasıl yapılır? Survivor 2027’ye katılma şartları nedir?

Survivor Türkiye resmi sosyal medya hesabından başvuruların devam ettiğini duyurdu. Peki, Survivor 2027 başvuruları nereden, nasıl yapılır? Survivor 2027’ye katılma şartları neler?

SURVİVOR 2027 BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Survivor 2027 için başvuru süreci yeniden başladı ve yarışmaya katılmak isteyen adaylar başvuru detaylarını araştırmaya devam ediyor. Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor, her sezon olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Başvuruların resmi olarak dijital platformlar üzerinden alınması, süreci daha erişilebilir hale getiriyor.

Survivor 2027’ye katılmak isteyen adaylar, TV8 ve ilgili başvuru kanalları üzerinden yönlendirilen online form aracılığıyla başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Adaylar, www.tv8.com.tr adresi ve www.tv8basvuru.com üzerinden yöneltilen anket sorularını eksiksiz şekilde doldurarak başvurularını tamamlıyor. Bu süreçte kişisel bilgiler, iletişim detayları ve yarışmaya uygunluk kriterlerini belirleyen çeşitli sorular yer alıyor.

Başvurular, yapımcı şirket Acun Medya tarafından değerlendirmeye alınıyor. Ön eleme sürecinde adayların fiziksel dayanıklılığı, mental gücü ve yarışma formatına uygunluğu gibi kriterler dikkate alınıyor. Yapım ekibi, uygun görülen adaylarla iletişime geçerek seçmeler hakkında detaylı bilgilendirme sağlıyor. Olumlu ya da olumsuz tüm geri dönüşlerin başvuru sahiplerine iletildiği süreç, titiz bir değerlendirme aşamasından geçiyor.

SURVİVOR 2027’YE KATILMA ŞARTLARI NELER?

Survivor 2027’ye katılmak isteyen adayların 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Üst yaş sınırı bulunmasa da yarışmanın zorlu doğası nedeniyle fiziksel dayanıklılık büyük önem taşıyor. Adayların parkurlar, uzun süreli açlık ve ağır yaşam koşullarına uygun olduklarını gösteren sağlık değerlendirmelerinden geçebilmeleri gerekiyor.

Başvuru sürecinde adaylardan, başvuru formunu eksiksiz doldurmaları ve kendilerini tanıttıkları kısa bir video yüklemeleri isteniyor. Bu videoda kişiliklerini, yarışmaya neden katılmak istediklerini ve güçlü yönlerini anlatmaları bekleniyor.