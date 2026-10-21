Survivor 2027 hazırlıkları başladı! Peki Survivor 2027 kadrosunda kimler var?
Merakla beklenen Survivor 2027 tanıtımında konuşan Acun Ilıcalı, bu sezon büyük ödülün tam 10 milyon TL olacağını müjdeledi. Efsane şampiyonlar Ogeday ve Turabi’nin kadroda yer alacağını belirten Ilıcalı, yarışmacı elemelerine katılan sürpriz bir sosyal medya fenomenini de paylaşarak yeni sezon heyecanını zirveye taşıdı.
Survivor için hazırlıklar tam gaz devam ederken Acun Ilıcalı yeni sezon konseptini açıkladı. Ilıcalı, yeni sezonda kimlerin olacağını ve büyük ödülün miktarından bahsetti. Geri sayımın başladığı Survivor için yarışmacı seçmeleri de başladı.
OGEDAY VE TURABİ OLACAK
Survivor'da daha önce ikişer kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran ile Ogeday Girişken, 2027 sezonunda yeniden yarışmaya katılacak. Ancak bu sefer görevleri yarışmak olmayacak.
Turabi ve Ogeday, oluşturulacak iki takımın kaptanlığını yapacak. Yarışmaya başvuracak gönüllüler ise bu iki eski şampiyonun takımlarında şampiyonluk mücadelesi verecek.
BÜYÜK ÖDÜL 10 MİLYON TL
Büyük ödül hakkında da bilgi veren Acun Ilıcalı "Bu sene düşündük ve gerçekten büyük bir ödül verelim dedik. Ödül Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ödülü. Survivor'ı kazanan tam 10 milyon TL'nin sahibi olacak" dedi.