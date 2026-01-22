Survivor 3. ve 4. eleme adayları kim oldu?

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler 'de takımlar dün gece dokunulmazlık mücadelesi için karşı karşıya geldi.

Hem ödül hem de dokunulmazlık karşılaşmasıyla heyecanın arttığı zorlu parkurda, kırmızı ve mavi takım kazanmak için elinden gelen mücadeleyi verdi.

3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU GÖNÜLLÜLER KAZANDI

Nefes kesen mücadele sonucu Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı kazandı.

ELEME ADAYLARI SEÇİLDİ

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de, dün gece dokunulmazlık oyununda kaybeden kırmızı takımda, haftanın 3. ve 4. eleme adayı seçildi.

BAYHAN VE ERKAN SEÇİLDİ

Kırmızı takımda yapılan oylama sonucu Survivor 3. eleme adayı Bayhan oldu. Haftanın 4. eleme adayı ise Erkan seçildi. Böylece Survivor'da haftanın eleme adayları, Eren, Onur Alp, Bayhan ve Erkan olarak belirlendi.