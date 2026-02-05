Survivor 4 Şubat 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor’da haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi 4 Şubat Çarşamba akşamı gerçekleşti. Ünlüler takımından Doğuş’un ilk aday olarak belirlenmesinin ardından, gözler dün akşam oynanan kritik oyunun sonucuna çevrildi.

Kırmızı ve Mavi takımın karşı karşıya geldiği bu ikinci dokunulmazlık oyununda, kaybeden taraf konseyde oylamaya giderek haftanın yeni eleme adayını belirledi. İşte Survivor 2026, 4 Şubat dokunulmazlık oyunun kazananı ve eleme potasına giren son isim...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAYBEDEN TARAF: KIRMIZI TAKIM



Survivor 2026’da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf Kırmızı takım oldu. Yenilginin ardından ada konseyinde yapılan oylama sonucunda, haftanın ikinci eleme adayı netleşti. Bu sonuçla birlikte Gönüllüler, haftalık seride durumu 2-0’a getirerek dokunulmazlık avantajını korumayı başardı.

KIRMIZI TAKIM POTADAKİ İKİNCİ İSMİ BELİRLEDİ

Kırmızı takımın kendi içinde gerçekleştirdiği oylama sonucunda, haftanın ikinci eleme adayı Can oldu. Bu gelişmeyle birlikte, daha önce aday gösterilen Doğuş’un yanına Can’ın da eklenmesiyle bu haftanın eleme potası netleşti.