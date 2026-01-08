Survivor 4. ve 5. eleme adayı kim oldu?
Survivor'da dün akşam yarışmacılar haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Gerilimin eksik olmadığı heyecan dolu parkurda dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olurken; gece sonunda iki yarışmacı eleme potasına gitti. Böylece Survivor 4. ve 5. eleme adayları netlik kazandı.
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler 'de takımlar dün gece dokunulmazlık mücadelesi için karşı karşıya geldi. Hem SMS hem de performansa gör elemelerin yapılacağı Survivor'da yarışmacılar parkurda sezonun 3. dokunulmazlık oyununu kazanmak için adeta canını dişine taktı.
Nefes kesen mücadele sonucu Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu Ünlüler Takımı kazandı.
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de, sezonun üçüncü dokunulmazlık oyununda kaybeden mavi takımda, haftanın 4. ve 5. eleme adayı seçildi.
ELEME ADAYLARI KİMLER?
Mavi takımda yapılan oylama sonucu Survivor 4. eleme adayı Erkan oldu. Haftanın 5. eleme adayı ise Murat oldu. Böylece Survivor'da haftanın eleme adayları, Keremcem, Bayhan, Erkan ve Murat olarak belirlendi.