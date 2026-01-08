Survivor 4. ve 5. eleme adayı kim oldu?

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Mavi takımda yapılan oylama sonucu Survivor 4. eleme adayı Erkan oldu. Haftanın 5. eleme adayı ise Murat oldu. Böylece Survivor'da haftanın eleme adayları, Keremcem, Bayhan, Erkan ve Murat olarak belirlendi.