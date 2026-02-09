Survivor 8 Şubat kim elendi?
Survivor 2026'da dün akşam kırmızı ve mavi takım ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor'da 8 Şubat'ta kim gitti, eleme düellosunu kim kazandı? Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte 8 Şubat Pazar Survivor'dan elenen yarışmacı ve son bölümde yaşananlar...
Survivor'da 8 Şubat Pazar akşamı ödül oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takımlar, ödülü almak için kıyasıya rekabet etti. İlk etap oyunu Ünlüler-8, Gönüllüler-12 olarak sonuçlandı. Buna göre ödül oyunu kazananı Gönüllüler oldu.
8 ŞUBAT SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Düelloyu kaybeden Doğuş, Survivor 2026 Kader Konseyi'ne geldi. Karşı takım eleme adayı ile ilgili kararını verdi.
Etabın tamamlanmasıyla Kader Konseyi'nde eleme düellosunu kaybeden isim için karar verildi.
Buna göre Kader Konseyi'nde mavi takımın oylaması sonucunda Doğuş, Survivor 2026'ya veda etti.