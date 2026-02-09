Survivor 8 Şubat kim elendi?

Survivor'da 8 Şubat Pazar akşamı ödül oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takımlar, ödülü almak için kıyasıya rekabet etti. İlk etap oyunu Ünlüler-8, Gönüllüler-12 olarak sonuçlandı. Buna göre ödül oyunu kazananı Gönüllüler oldu.