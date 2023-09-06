Acun Ilıcalı, yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2024 yarışmasında yer alacak ilk ismi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

İlk yarışmacı belli oldu

Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı resmi hesabında ilk yarışmacının Nihat Altınkaya olacağını açıkladı.

Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.