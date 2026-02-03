Survivor Bayhan, iletişim oyununu duyunca gözyaşlarına boğuldu
Survivor adasında dün akşam sevinç ve hüzün iç içeydi. İletişim ödülünü kazananların ailelerinden mektup alacağı haberi, Bayhan için buruk bir sevince dönüştü. Anne ve babasının yokluğunu en derinden hisseden Bayhan, gözyaşlarına boğuldu.
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler'de dün gece yarışmacılar, sezonun ilk iletişim oyunu için parkura çıktı. İletişim ödülü öncesi Murat Ceylan, kazanan takımın sevdiklerinden mektup alabileceğini söyledi.
Güç, denge ve atışların yer aldığı oyunda nefes kesen anlar yaşandı. Parkurda kıran kırana mücadele sonrası kazanan takım 12-10 skorla ünlüler takımı oldu.
Ünlüler takımında yarışan Bayhan ise ailesinin kaybından bahsederek gözyaşlarını tutamadı.
Bayhan, "Bu hayatta öğrendiğim en önemli şey dik durmak. Dik duruyorum. Fakat yaşayamadığımız sevdiklerimizi düşündüğümüzde boynumuz bükülüyor. Ben de en son bu vakitler babamı kaybetmiştim, 1 sene önce. Ama sonra yıllarca aradığım bir kız kardeşim vardı. Dolayısıyla onu da bulmuştum. Ve öksüz büyümüş bütün kardeşlerimi buldum. Geç de olsa bu duyguyu yaşıyorum. Herkesi görüyorum. Herkesi yaşıyorum buradaki herkesi" ifadelerini kullandı.