Survivor Bayhan, iletişim oyununu duyunca gözyaşlarına boğuldu

Bayhan, "Bu hayatta öğrendiğim en önemli şey dik durmak. Dik duruyorum. Fakat yaşayamadığımız sevdiklerimizi düşündüğümüzde boynumuz bükülüyor. Ben de en son bu vakitler babamı kaybetmiştim, 1 sene önce. Ama sonra yıllarca aradığım bir kız kardeşim vardı. Dolayısıyla onu da bulmuştum. Ve öksüz büyümüş bütün kardeşlerimi buldum. Geç de olsa bu duyguyu yaşıyorum. Herkesi görüyorum. Herkesi yaşıyorum buradaki herkesi" ifadelerini kullandı.