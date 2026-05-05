Survivor Bayhan'a ne oldu, sağlık durumu nasıl?
Survivor 2026 platformunda son günlerin en çok konuşulan ismi, yaşadığı talihsiz sağlık problemiyle Bayhan oldu. Yarışmanın iddialı isimlerinden Bayhan, parkurda geçirdiği talihsiz kaza ile izleyicileri korkuttu. Düşme sonrası burnunda başlayan ve kamp alanında şiddetlenen yoğun kanama nedeniyle başarılı yarışmacı acilen hastaneye kaldırıldı.
Haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen Ünlüler ve Gönüllüler, strateji ve hızın ön planda olduğu bir parkurda mücadele etti. Mavi takım, kadrosundaki daralmaya rağmen seriyi bozmak için dirense de, oyunun sonunda eşitlik sağlanınca mücadele "en iyiler" turuna kaldı.
12-6’lık skorla haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan taraf Ünlüler (Kırmızı Takım) oldu.
BAYHAN HASTANEYE KALDIRILDI
BAYHAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ada konseyinde Bayhan’ın durumuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, korkulacak bir durum olmadığını ancak ciddi kan kaybı nedeniyle yarışmacının birkaç gün hastanede müşahede altında tutulacağını belirtti.