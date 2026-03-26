Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, cezayı kim aldı?
Survivor 2026'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı; içinde Santo Domingo gezisi, şık bir akşam yemeği ve Türkiye Milli Takımı’nın maçını izleme fırsatı olan dev ödül için karşı karşıya geldi. Peki, dün akşam Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, cezayı kim aldı? İşte detaylar...
Survivor'da yarışmacılar milli maç izleme, Santo Domingo'da alışveriş, akşam yemeği ödülü için karşı karşıya geldi. 12 sayıya ulaşanın ödül oyununu kazanacağı parkurda takımlar kazanmak için elinden geleni yaptı.
Survivor'da kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dün gece parkurda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi seremonide açıklama yapan Murat Ceylan kazanan takımın Santo Domingo'da alışveriş, akşam yemeği ve Türkiye milli maçını izleme şansı yakalayacağını açıkladı.
Ödülü almak için yarışmacılar zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Dün akşamki mücadelede, Osman Can ve Nobre karşılaşması oyunun kazananını belirledi. Finalde Osman Can'ın aldığı sayı ile Survivor ödül oyununu 11-12 skorla Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR'DA CEZAYI KİM ALDI?
Mavi takımın ödülü kazanmasıyla, bu hafta Survivor'da cezayı alan takım Kırmızı Takım oldu.