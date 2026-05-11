Survivor ödül oyununu kim kazandı, Seda mı Beyza mı elendi? Survivor'a kim veda etti?
Survivor 2026'da büyük finale doğru nefesler tutulurken, dün akşam hem parkurda hem de eleme konseyinde tam bir duygu seli yaşandı. Nagihan, Seda, Beyza ve Sude arasındaki kıyasıya düello, izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki, 10 Mayıs Survivor kim gitti, Seda mı, Beyza mı elendi? Dün akşam Survivor son bölüm ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
Survivor'da da yarışmacılar dün akşam yiyecek ödül oyunu için parkura çıktı. Ödülü almak isteyen kırmızı ve mavi takım parkurdaki engelleri aşmak ve atışları isabet ettirmek için adeta canını dişine taktı.
Oyunda finale Beyza ve Nefise çıktı. Atışlarda, Beyza'nın aldığı sayı ile ödülü 10-6 skorla gönüllüler takımı ödülü kazandı.
ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu hafta eleme potasına giren yarışmacılar Nagihan, Seda, Beyza ve Sude olmuştu. Yeni eleme sistemine göre 4 yarışmacı ilk olarak düelloda karşı karşıya geldi.
Nefes kesen düelloda Sude ve Nagihan düello mücadelesini kazanarak eleme adaylığını düşürdü. Seda ve Beyza ise kader konseyinde seyirci oylaması kararı belli oldu. Yeni sisteme göre seyirci oylamasıyla bir isim koruma altına alınırken, en az oyu alan isim eleniyor.