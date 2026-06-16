Survivor Seren Ay ve Murat Özarı neden kavga etti?

Tartışmanın fitili, Murat Özarı'nın daha önce Seren Ay hakkında sarf ettiği iddia edilen eleştirilerle ateşlendi. Canlı yayındaki hesaplaşmada oldukça gerilen Seren Ay Çetin, Özarı'ya dönerek, "Siz kim oluyorsunuz da bana 'bu kızı ailesi iyi yetiştirememiş' diyorsunuz?" sözleriyle sert bir tepki gösterdi.