Survivor son bölümde kim elendi? Seren Ay diskalifiye oldu mu?
Survivor 2026’da sular durulmuyor... Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden Seren Ay Çetin’in akıbeti, dün akşam düzenlenen "Acil Durum Konseyi" ile netlik kazandı. Peki, Seren Ay Çetin elendi mi yoksa diskalifiye mi oldu?
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de finale doğru gerilim zirveye çıktı. Dominik’te yaşanan tartışmaların ardından Seren Ay Çetin için acil durum konseyi toplanırken, özellikle Lina ile yaşadığı kavga sonrası gözler Acun Ilıcalı’nın vereceği karara çevrildi. Son bölümde açıklanan kritik karar, izleyicileri şaşkına çevirirken “Seren Ay elendi mi, diskalifiye mi oldu?” soruları kısa sürede gündemin ilk sıralarına yerleşti.
SURVİVOR SEREN AY NEDEN DİSKALİFYE EDİLDİ?
Survivor 2026 yarışmacısı Seren Ay Çetin, 26 Nisan 2026 tarihinde yayınlanan bölümde yarışmacı Lina ile yaşadığı kavgadan sonra diskalifiye oldu.
Seren Ay daha önce de yarışmacılarla yaşadığı kavgalar yüzünden uyarı almıştı. Ilıcalı, ada düzeninin bozulması ve yarışmacı güvenliğinin tehlikeye girmesi gerekçesiyle bu kararın alındığını duyurdu.
Acun Ilıcalı yarışmacıyla konuşurken "Her şeye bahanen var" diyerek sinirlendi.