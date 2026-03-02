Survivor'da 1 Mart 2026 Pazar günü kim elendi?
Survivor 2026’nın 1 Mart tarihli bölümünde, TV8 ekranlarında yayınlanan eleme düellosunun ardından adaya veda eden isim netlik kazandı. Yeni sezonun bu kritik aşamasında, yarışmacıların parkurdaki performansları sonucunda elenen isim belli oldu.
Survivor 2026’nın 1 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümünde, Kırmızı ve Mavi takımlar eleme düellosu öncesinde ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Güç ve dengenin belirleyici olduğu bu mücadelenin ardından, haftanın eleme adayları arasında düzenlenen düelloya geçildi. Parkurdaki performanslar sonucunda kaybeden yarışmacı, toplanan konseyde adaya veda eden isim oldu. İşte haftanın elenen yarışmacısı...
ÖDÜL OYUNU İÇİN MÜCADELE
Survivor 2026’nın son bölümünde, Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları ödül oyunu için parkura çıktı. Her iki takımın da sunulan ödüle ulaşmak ve olası bir cezadan kaçınmak için mücadele ettiği oyunda, yarışmacıların fiziksel performansları ön plandaydı.
ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM
Parkur etaplarının ardından 12-9'luk skorla galibiyete uzanan Kırmızı takım, bu sonuçla birlikte ödülün sahibi oldu. Kazanan ekip, eleme düellosu öncesinde moral depolamayı başardı.
HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Survivor 2026’nın 1 Mart tarihli bölümünde, haftanın eleme adayları arasında gerçekleştirilen düello süreci tamamlandı. Başlangıçta potada yer alan Beyza, Seren Ay, Büşra ve Seda arasından; Seren Ay ve Beyza yapılan oylama sonucunda eleme potasından kurtuldu.