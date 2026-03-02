Survivor'da 1 Mart 2026 Pazar günü kim elendi?

ÖDÜL OYUNU İÇİN MÜCADELE



Survivor 2026’nın son bölümünde, Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları ödül oyunu için parkura çıktı. Her iki takımın da sunulan ödüle ulaşmak ve olası bir cezadan kaçınmak için mücadele ettiği oyunda, yarışmacıların fiziksel performansları ön plandaydı.