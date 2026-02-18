Survivor'da 17 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor'da haftanın potaya giren ilk isimi Mavi takımdan Engincan olmuştu. Ardından 17 Şubat'ta oynanan ödül oyunu iki takım arasında büyük bir heyecan yarattı. Oyunu kazanan takım moral depolarken, diğer takım ise ceza ile yüzleşti. İşte Survivor'un 17 Şubat bölümünde yaşananlar...
17 Şubat 2026 Salı akşamı ekrana gelen Survivor 2026'da, haftanın kritik ödül ve ceza oyunu geride kaldı. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki mücadele, son ana kadar devam eden bir rekabete sahne oldu. Yarışmacıların parkurda sergilediği performansın ardından günün galibi netlik kazandı.
SURVIVOR 17 ŞUBAT ÖDÜLÜ NEYDİ?
Santo Domingo’da konaklama, yemek ve çeşitli aktiviteleri kapsayan ödül, takımlar için haftanın en önemli motivasyon kaynağı oldu. Hem bu imkanlardan yararlanmak hem de olası bir cezadan kaçınmak isteyen Mavi ve Kırmızı takım, parkurda tüm güçlerini ortaya koydu.
ÖDÜL OYUNUNUN SON SAYISI
Parkurdaki mücadelenin sonucunu, Lina’nın Seren Ay karşısında aldığı son sayı belirledi.
MAVİ TAKIM ÖDÜLÜN SAHİBİ
Lina’nın aldığı son sayıyla 12-10’luk skora ulaşan Mavi takım, Santo Domingo seyahatinin sahibi oldu.