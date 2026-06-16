Survivor'da 2. finalist kim oldu, Sercan mı, Nefise mi kazandı? Survivor'da İstanbul biletini alan isim kim oldu?

İstanbul'da büyük final heyecanının başladığı Survivor 2026'da dün gece final oyunları devam etti. Oyun öncesi, Murat Ceylan yaptığı açıklamada, her yarışmacının 8 can hakkının bulunduğu ve mücadelede kaybedilen her oyun sonrası canların eksileceğini söyledi. Engellerle dolu parkurda yarışmacılar ilk olarak alt kısımda yer alan sembolleri düşürmek için sonra da en üstte yer alan sembolleri çubuklarla düşürmeye çalışmak için mücadele etti.