Survivor'da 2. finalist kim oldu, Sercan mı, Nefise mi kazandı? Survivor'da İstanbul biletini alan isim kim oldu?
Aylardır Dominik Cumhuriyeti’nin zorlu doğasında, açlıkla, sakatlıklarla ve parkurdaki amansız rakiplerle mücadele eden Survivor 2026 yarışmacıları için yolun sonu göründü. Büyük finale artık sadece sayılı günler kala Survivor’da heyecan ve stres doruk noktasına ulaştı. İlk finalist koltuğuna Nobre’nin oturmasının ardından, 15 Haziran Survivor'ı kim kazandı? İşte detaylar...
Ekran başındakileri her bölümüyle soluksuz bırakan dev prodüksiyonda artık tüm gözler, şampiyonluk kupasının sahibini bulacağı o büyük ve görkemli İstanbul Finali’ne çevrildi.
İstanbul'da büyük final heyecanının başladığı Survivor 2026'da dün gece final oyunları devam etti. Oyun öncesi, Murat Ceylan yaptığı açıklamada, her yarışmacının 8 can hakkının bulunduğu ve mücadelede kaybedilen her oyun sonrası canların eksileceğini söyledi. Engellerle dolu parkurda yarışmacılar ilk olarak alt kısımda yer alan sembolleri düşürmek için sonra da en üstte yer alan sembolleri çubuklarla düşürmeye çalışmak için mücadele etti.
SURVİVOR 2. FİNALİST KİM OLDU?
Güç, denge ve hızın önemli olduğu oyunda ilk etapta Ramazan ve Nagihan elendi. Tüm rakiplerini eleyen Nefise ve Sercan finale kaldı.
Atışların belirleyici olduğu finalde Sercan 6, Nefise 0 cana düştü. Böylece Survivor'da 2. finalist Sercan oldu. Survivor 2026'da final koltuğunu garantileyen isimler Nobre ve Sercan olarak belirlendi.