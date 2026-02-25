Survivor'da 24 Şubat Salı günü 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isim eleme potasına gitti?
Survivor’ın 24 Şubat tarihli bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve kaybeden takımda yapılan oylama sonucunda yeni eleme adayı belirlendi. TV8 ekranlarında yayınlanan mücadele sonrası gidilen ada konseyinde, takım üyelerinin oylarıyla bir isim daha eleme potasına dahil edildi. İşte detaylar...
Survivor 2026’nın 24 Şubat Salı akşamı yayınlanan bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve Mavi takımın karşı karşıya geldiği mücadelenin ardından, kaybeden taraf ada konseyinde bir araya gelerek haftanın ikinci eleme adayını belirledi. Takım içi oylama sonucunda belirlenen isim potaya gönderilirken, dokunulmazlığı kazanan taraf haftayı kayıpsız kapatma avantajını elde etti.
HAFTANIN 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2026’nın 24 Şubat tarihli bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Mücadelede Kırmızı ve Mavi takım karşı karşıya gelirken, parkurda üstünlük sağlayan taraf Mavi takım oldu.
ADA KONSEYİNDE ELEME ADAYINI BELİRLEYEN TAKIM
Mavi takım haftayı galibiyetle kapatırken, Kırmızı takım ada konseyinde eleme adayını belirlemek üzere oylamaya gitti.
HAFTANIN İLK ELEME ADAYI BEYZA'NIN ARDINDAN BELİRLENEN 2. İSİM
Survivor 2026’nın 24 Şubat tarihli bölümünde dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda, ilk eleme adayı Beyza’nın ardından haftanın ikinci adayı da belirlendi.