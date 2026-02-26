Survivor'da 25 Şubat Çarşamba günü ödül oyununu hangi takım kazandı?
25 Şubat Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026'da ödül oyunu sonuçlandı. Kırmızı ve Mavi takım, haftanın yeni mücadelesinde parkura çıkarak karşı karşıya geldi. Rekabetin ardından ödülün sahibi belli oldu.
Survivor’ın 25 Şubat 2026 tarihli bölümünde, dokunulmazlık oyunlarına kısa bir ara verildi ve takımlar ödül için mücadele etti. TV8 ekranlarında yayınlanan programda Mavi ve Kırmızı takım hem yiyecek ödülüne ulaşmak hem de cezadan kaçınmak için parkura çıktı. Günün sonunda sergilenen performanslar, hangi tarafın haftayı avantajlı kapatacağını belirledi.
ÖDÜL: GELENEKSEL EV YEMEKLERİNDEN OLUŞAN ZENGİN BİR MENÜ
Survivor’ın çarşamba günü yayınlanan bölümünde, Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları ödül için parkura çıktı. Murat Ceylan, oyun öncesinde galip gelen tarafın geleneksel ev yemeklerinden oluşan zengin bir menüye kavuşacağını açıkladı.
CEZA: SAL YARDIMIYLA ADAYA DÖNÜŞ
Mücadeleyi kaybeden takımı, fiziksel olarak yorucu bir yaptırım bekliyordu. Yarışmacılar, oyunun ardından dinlenmek yerine okyanusun açık bir noktasına götürülerek burada bir sala bindirildiler.
Kendi çabalarıyla kıyıya ulaşmaya çalışan ekip, akıntı ve rüzgar gibi doğal engellerle mücadele ederek adaya dönmek zorunda kaldı. Bu durum, parkur yorgunluğunun üzerine eklenen yeni bir dayanıklılık sınavına dönüştü.
ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Yarışmacılar hem ödülü kazanmak hem de cezadan kaçınmak için güç ve dayanıklılık gerektiren bir oyunda mücadele etti. 25 Şubat akşamı sergilenen performansların ardından, galibiyete ulaşan taraf Mavi takım oldu.