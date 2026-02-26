Survivor'da 25 Şubat Çarşamba günü ödül oyununu hangi takım kazandı?

CEZA: SAL YARDIMIYLA ADAYA DÖNÜŞ



Mücadeleyi kaybeden takımı, fiziksel olarak yorucu bir yaptırım bekliyordu. Yarışmacılar, oyunun ardından dinlenmek yerine okyanusun açık bir noktasına götürülerek burada bir sala bindirildiler.



Kendi çabalarıyla kıyıya ulaşmaya çalışan ekip, akıntı ve rüzgar gibi doğal engellerle mücadele ederek adaya dönmek zorunda kaldı. Bu durum, parkur yorgunluğunun üzerine eklenen yeni bir dayanıklılık sınavına dönüştü.