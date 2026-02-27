Survivor'da 26 Şubat Perşembe günü iletişim oyununu hangi takım kazandı?
Survivor 2026’da haftanın en yüksek motivasyonlu mücadelesi olan iletişim oyunu, 26 Şubat Perşembe akşamı sahiplerini buldu. Dokunulmazlık serisine verilen kısa bir aranın ardından parkura çıkan Kırmızı ve Mavi takım, bu kez sevdiklerinden gelecek resimli mektuplara ulaşmak için yarıştı. İşte detaylar...
YAKINLARINDAN GELECEK RESİMLİ MEKTUPLAR
Murat Ceylan tarafından oyun öncesi açıklanan bu haftaki iletişim ödülü, yarışmacıların ailelerinden ve yakınlarından gelen resimli mektupları kapsıyordu. Kırmızı ve Mavi takım, psikolojik motivasyon açısından kritik öneme sahip olan bu kazanım için parkurda yerlerini aldı.
KAZANANIN BELİRLENMESİ İÇİN BAYRAK YARIŞINA GİDİLDİ
Fiziksel dayanıklılık, denge ve isabetli atışların belirleyici olduğu iletişim oyununda, takımlar arasındaki rekabet son ana kadar devam etti. Her iki ekibin de parkurda dengeli bir grafik sergilemesi sonucunda skor eşitlendi ve kazananın belirlenmesi için bayrak yarışına gidildi.
İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KAZANAN TAKIM
Uzatmalara taşınan mücadelenin final turunda, Kırmızı takımdan Nobre ile Mavi takımdan Osman karşı karşıya geldi. Kritik atışlarda rakibine karşı üstünlük sağlayan Nobre, takımına galibiyet sayısını kazandırdı. Bu sonuçla birlikte Kırmızı takım, 12-11’lik skorla haftanın iletişim ödülünün sahibi oldu.