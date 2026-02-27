Survivor'da 26 Şubat Perşembe günü iletişim oyununu hangi takım kazandı?

KAZANANIN BELİRLENMESİ İÇİN BAYRAK YARIŞINA GİDİLDİ



Fiziksel dayanıklılık, denge ve isabetli atışların belirleyici olduğu iletişim oyununda, takımlar arasındaki rekabet son ana kadar devam etti. Her iki ekibin de parkurda dengeli bir grafik sergilemesi sonucunda skor eşitlendi ve kazananın belirlenmesi için bayrak yarışına gidildi.