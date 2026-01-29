Survivor’da 28 Ocak eleme adayı kim oldu?

ADA KONSEYİNDE İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Yenilginin ardından toplanan ada konseyinde Ünlüler takımı arasında gergin bir oylama yapıldı. Takım arkadaşlarından en fazla oyu alan isim, haftanın ilk eleme adayı olarak potaya gönderildi. Kadroya yeni katılan isimlerin dengeleri nasıl değiştireceği ve bu adaylığın takımdaki etkileri ise şimdiden merak konusu oldu.