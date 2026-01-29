Survivor’da 28 Ocak eleme adayı kim oldu?
Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'de 28 Ocak günü 1. eleme adayı belli oldu. Potadaki isim kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da haftanın ilk eleme adayı.
Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026, eski yarışmacıların kadroya dahil olmasıyla beraber rekabetin dozunu iyice artırdı. 28 Ocak akşamı ekranlara gelen son bölümde, takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için parkurdaki yerlerini aldı.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU GÖNÜLLÜLER TAKIMI KAZANDI
Güç, denge ve hızın bir arada test edildiği zorlu parkurda, atışlardaki başarılarıyla fark yaratan taraf Gönüllüler takımı oldu. Bu galibiyetle Gönüllüler konseyde isim yazmaktan kurtulurken, dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı için kritik bir süreç başladı...
ADA KONSEYİNDE İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU
Yenilginin ardından toplanan ada konseyinde Ünlüler takımı arasında gergin bir oylama yapıldı. Takım arkadaşlarından en fazla oyu alan isim, haftanın ilk eleme adayı olarak potaya gönderildi. Kadroya yeni katılan isimlerin dengeleri nasıl değiştireceği ve bu adaylığın takımdaki etkileri ise şimdiden merak konusu oldu.
MERYEM BOZ, SEDA, TUĞÇE MELİS VE SEREN AY ARASINDA REKABET
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de, birinci dokunulmazlık oyununda kaybeden ünlüler takımda, haftanın 1. eleme adayı seçildi. Takıma yeni dahil olan Tuğçe Melis Demir 3 oy, Meryem Boz 2, Seda 2, Deniz 2 ve Seren Ay Çetin 4 oy aldı.