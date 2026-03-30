Survivor'da 29 Mart Pazar günü kim elendi?
Survivor 2026’nın 29 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümünde, takımlar arasındaki ödül mücadelesinin ardından haftanın eleme düellosu heyecanı yaşandı. Hız ve dengenin öne çıktığı parkur oyunlarından sonra gerçekleştirilen bireysel eşleşmeler sonucunda, rakiplerine karşı üstünlük sağlayamayan isim adaya veda etti. Bu kritik eleme ile hem Mavi takım hem de Kırmızı takım için adadaki stratejik dengeler yeniden şekillendi. İşte Survivor’da elenen isim...
DÜELLODA KİMLER YARIŞTI?
Survivor’ın son bölümünde yapılan oylama sonucunda Lina ve Seren Ay eleme potasından kurtulurken, haftanın final düellosu Sude ve Nisanur arasında gerçekleşti. Dört ismin yer aldığı potadan iki yarışmacının potadan çıkmasıyla birlikte, adada kalma mücadelesi iki kişi arasındaki performans yarışına dönüştü. Bu kritik eşleşme, haftanın veda eden ismini belirleyen temel belirleyici oldu.
SUDE VE NİSANUR'UN ADADA KALMA MÜCADELESİ
Survivor 2026’nın son bölümünde, eleme potasındaki Lina ve Serenay halk oylaması sonucunda potadan kurtulurken, adada kalma mücadelesi Sude ile Nisanur arasında gerçekleşem düelloyla devam etti. Performansa dayalı bu kritik eşleşmeyi 5-2’lik skorla kazanan Sude, yarışmadaki yerini korumayı başardı.
MAVİ TAKIM KADER KONSEYİ İÇİN TOPLANDI
Düelloyu kaybeden Nisanur'un ardından Mavi takımda toplanan Kader Konseyi'nde, yapılan oylama sonucunda oylar eşit çıktı ve net bir karar belirlenemedi. Bu durum üzerine mavi takım yarışmacıları, süreci kendi aralarında müzakere ederek ortak bir karara vardı. Yapılan görüşmeler neticesinde, takım içi uzlaşı sağlanarak Nisanur’un akıbeti netleştirilmiş oldu.