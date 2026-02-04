Survivor’da 3 Şubat eleme adayı kim oldu?

Survivor’ın 3 Şubat tarihli bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada takımlar parkurda karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda kaybeden takımın gerçekleştirdiği konsey oylamasıyla haftanın ilk eleme adayı belirlendi.

MAVİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI

Survivor’ın 3 Şubat Salı akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonuçlandı. Parkur mücadelesini galibiyetle tamamlayan Mavi takım, dokunulmazlığın sahibi oldu.

KIRMIZI TAKIM HAFTANIN İLK ELEME ADAYINI BELİRLEDİ



Dokunulmazlık oyununu kaybettikten sonra ada konseyine giden Kırmızı takım, kendi içinde yaptığı oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayını belirledi.





HAFTANIN ELEME POTASINA GİREN İLK İSİM BELLİ OLDU

Doğuş'un 7, Can Berkay'ın ise 5 oy aldığı oylama sonucunda; haftanın ilk eleme adayı Doğuş oldu.