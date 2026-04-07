Survivor'da 6 Nisan Pazartesi günü ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor 2026’da birleşme partisinin ardından rekabet, 6 Nisan Pazartesi akşamı oynanan ödül ve ceza oyunuyla devam etti. Kırmızı ve Mavi takımın karşı karşıya geldiği bu kritik mücadelede, kazanan taraf ödülün sahibi olurken kaybeden taraf yaptırımlarla yüzleşti. İşte öne çıkan detaylar...
TV8 ekranlarında 6 Nisan akşamı yayınlanan Survivor 2026’da, Kırmızı ve Mavi takım barınma ve gıda imkanlarını doğrudan etkileyen kritik bir mücadele verdi. Birleşme süreciyle birlikte mevcut barakaların yıkılacak olması, ek erzak elde etmek isteyen yarışmacılar için stratejik bir dönüm noktasına dönüştürdü.
HEM FİZİKSEL HEM PSİKOLOJİK SAVAŞ
Parkurda sergilenen performansların ardından galip gelen taraf hem fiziksel hem de psikolojik bir avantaj elde ederken, kaybeden taraf birleşme öncesi artan kısıtlamalarla yüzleşmek zorunda kaldı. Bu bölüm, adadaki yaşam standartlarının yeniden şekilleneceği zorlu dönemin başlangıcını işaret etti.
ZORLU ÇAMUR OYUNU
Survivor’da 6 Nisan akşamı paylaşılan yeni kurallarla birlikte, ödül oyununun kapsamı barınma imkanlarını da içine alacak şekilde genişletildi. Murat Ceylan’ın açıklamasına göre; her iki takımın barınma koşullarının zorlaşacağı bu bölümde, galip gelen tarafın erzak ödülüne ulaşacağı çamur parkuru mücadelesi yaşandı.
ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM
Büyük bir disiplinle geçilen parkurda oyunun sonucunu Nefise ve Seda’nın son karşılaşması belirledi. Final atışlarında Nefise’nin elde ettiği sayı ile skor 12-8’e taşındı ve erzak ödülünün sahibi Kırmızı takım oldu.