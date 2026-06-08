Survivor'da adaya kim veda etti? Murat mı, Deniz mi elendi?
Büyük finale adım adım yaklaşan Survivor 2026’da dün akşam (7 Hari̇zan Pazar) nefes kesen bir eleme düellosu yaşandı. Potada yer alan Murat, Sercan, Nagihan ve Deniz, adada kalabilmek için parkurda tüm varını yoğunu ortaya koydu. Peki, 7 Haziran Survivor kim gitti, Murat mı Deniz mi elendi? Survivor eleme düellosunu kim kazandı? İşte detaylar...
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Survivor'da dün akşam eleme düellosu ekranlara geldi. Yarışmada eleme potasına giren yarışmacılar Murat, Deniz, Nagihan ve Sercan düelloda karşı karşıya geldi.
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10 olanın kazanacağı eleme düellosunda ilk olarak potadan çıkan isimler Nagihan ve Sercan oldu. Finale ise Deniz ve Murat Arkın kaldı.
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SURVİVOR'DA KİM GİTTİ?
Eleme düellosunun finalinde Deniz ve Murat çıktı. Nefes kesen mücadelede, Deniz 8-'lık skorla eleme düellosunu kazanarak Survivor'da kalmayı başardı.
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Murat Arkın ise elenerek Survivor'a ve hayallerine veda etti.