Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu?
Survivor 2026 tüm hızıyla devam ediyor... Survivor’da 8 Ocak akşamı eleme heyecanı zirve yaptı. Parkurdaki performansların ardından yapılan ada konseyinde, halkın oylarıyla bir ünlü isim yarışmadan elendi. Peki, Selen Görgüzel'den sonra adaya veda eden isim kim oldu?
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler'de mücadele devam ediyor. Survivor 2026’nın 8 Ocak bölümünde ilk olarak ödül oyunu oynandı.
Bu oyunu Ünlüler takımı kazanarak avantaj elde etti. Ünlüler’in zaferi sonrası Gönüllüler takımına ceza verildi. Ardından ada konseyinde eleme potası belirlendi. Bu haftanın risk altındaki isimleri Keremcem, Bayhan, Erkan ve Murat Arkın oldu.
Potadaki dört isim, ada arkadaşlarının oylarıyla karşı karşıya geldi. Ardından eleme düellosu için isimler belirlendi. Keremcem ile Erkan, adada kalmak için kritik bir mücadele verdi.
KEREMCEM ELENDİ
Finalde kaybeden taraf açıklandı. Survivor 2026’dan Keremcem, eleme sonucu adaya veda eden isim oldu.