Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu?

Bu oyunu Ünlüler takımı kazanarak avantaj elde etti. Ünlüler’in zaferi sonrası Gönüllüler takımına ceza verildi. Ardından ada konseyinde eleme potası belirlendi. Bu haftanın risk altındaki isimleri Keremcem, Bayhan, Erkan ve Murat Arkın oldu.