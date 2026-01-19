Survivor'da bir ilk: Verilen son ceza televizyonda yayınlanmayacak

Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler sezonu, klasik ödül ve dokunulmazlık mücadelelerinin yanı sıra getirilen yeni ceza uygulamalarıyla da dikkat çekiyor.

Yarışmanın güncel formatında, ödül oyunlarını kaybeden takımlar sadece ödülden mahrum kalmıyor; aynı zamanda farklı ve zorlayıcı cezalarla karşılaşıyorlar.

CEZA EKRANLARDA YER ALMAYACAK

Survivor'da daha önce çöp toplama ve bulaşık yıkama gibi cezalar verildi. Tansiyonun her geçen gün arttığı yarışmada bu sefer RTÜK yayın ilkeleri çerçevesinde ekranda yer alamayacak özel bir ceza gündeme geldi.

Survivor yapımcısı Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklamada bu yeni cezanın TV8’de yayımlanmayacağını duyurarak izleyicilerde merak uyandırdı.

"FARKLI PLATFORMDA YAYINLAYACAĞIZ"

Acun Ilıcalı, yeni bölümün bir kısmını, ceza yememek için TV’den yayınlamayacaklarını açıkladı. Ilıcalı şu ifadeleri kullandı: