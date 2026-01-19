Survivor'da bir ilk: Verilen son ceza televizyonda yayınlanmayacak

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'da bir ilk yaşanıyor. Yeni format gereği kaybeden takıma ceza uygulanıyor. Daha önce çöp toplama ve bulaşık yıkama gibi cezaların olduğu yarışmada verilen son ceza televizyonda yayınlanmayacak.

Survivor'da bir ilk: Verilen son ceza televizyonda yayınlanmayacak

Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler sezonu, klasik ödül ve dokunulmazlık mücadelelerinin yanı sıra getirilen yeni ceza uygulamalarıyla da dikkat çekiyor.

Yarışmanın güncel formatında, ödül oyunlarını kaybeden takımlar sadece ödülden mahrum kalmıyor; aynı zamanda farklı ve zorlayıcı cezalarla karşılaşıyorlar.

Survivor macerası 17 gün süren Dilan Çıtak'tan elenme sonrası ilk paylaşımMagazinSurvivor macerası 17 gün süren Dilan Çıtak'tan elenme sonrası ilk paylaşım

CEZA EKRANLARDA YER ALMAYACAK

Survivor'da daha önce çöp toplama ve bulaşık yıkama gibi cezalar verildi. Tansiyonun her geçen gün arttığı yarışmada bu sefer RTÜK yayın ilkeleri çerçevesinde ekranda yer alamayacak özel bir ceza gündeme geldi.

Survivor'da bir ilk: Verilen son ceza televizyonda yayınlanmayacak - Resim : 2

Survivor yapımcısı Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklamada bu yeni cezanın TV8’de yayımlanmayacağını duyurarak izleyicilerde merak uyandırdı.Survivor'da bir ilk: Verilen son ceza televizyonda yayınlanmayacak - Resim : 3

"FARKLI PLATFORMDA YAYINLAYACAĞIZ"

Acun Ilıcalı, yeni bölümün bir kısmını, ceza yememek için TV’den yayınlamayacaklarını açıkladı. Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

RTÜK kuralları gereği prime time’da başlayan Survivor’da yayın ölçüsüne uymamız gerekiyor. Ödül izlenecek ama cezayı farklı platformda yayınlayacağız.

 Survivor'da bir ilk: Verilen son ceza televizyonda yayınlanmayacak - Resim : 4

 

 

 