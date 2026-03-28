Survivor’da bu akşam: Serenay ve Nisanur arasında yaşanacak büyük gerilim yeni bölüm fragmanında öne çıktı
Survivor 2026’da bu akşam ekranlara gelecek yeni bölüm fragmanı, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Paylaşılan görüntüler, iki yarışmacı arasında büyük bir gerilim yaşanacağına işaret ediyor. İşte yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 27 Mart Cuma günü oynanan zorlu sembol oyununun kazananları...
TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2026, hem fiziksel mücadeleler hem de ada içindeki yüksek tansiyonla gündemdeki yerini koruyor. Yarışmanın resmi platformlarında paylaşılan yeni bölüm fragmanı, izleyicileri sezonun en gergin anlarından birinin beklediğini gösteriyor. Kırmızı takım yarışmacılarından Nisanur ve Serenay arasında yaşanan şiddetli tartışma, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken; yaşanan bu olayın ardından herhangi bir diskalifiye veya yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı izleyiciler arasında merak konusu oldu.
İşte Survivor'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden dikkat çeken görüntüler:
PARKURDA DENGE VE KONSANTRASYON SINAVI
27 Mart Cuma günü yayınlanan bölümde yarışmacılar, sezonun en prestijli ödüllerinden biri olan sembol oyunu için parkura çıktı. Final yolunda büyük bir avantaj sağlayan bu oyun hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde zorlu anlara sahne oldu.
ŞİMDİYE KADAR OYNANAN 'EN ZOR' SEMBOL OYUNU
Yüksek düzeyde denge ve konsantrasyon gerektiren sembol oyunu, yarışmacıları sınırlarına kadar zorladı. Sunucu Murat Ceylan, oyunun zorluk derecesine dikkat çekerek bu mücadelenin şimdiye kadar oynanan en zorlu sembol oyunlarından biri olduğunu ifade etti. Takımları için moral depolamak ve bireysel dokunulmazlık yolunda önemli bir adım atmak isteyen isimler, kıyasıya bir rekabet sergiledi.
27 MART SURVIVOR SEMBOL OYUNUNUN KAZANANLARI
Kadınlar ve erkeklerin ayrı kulvarlarda yarıştığı mücadelenin sonunda rakiplerini geride bırakarak galibiyete uzanan isimler belli oldu. Erkeklerde, Barış Murat Yağcı, rakiplerine karşı üstünlük sağlayarak sembolün sahibi olurken, kadın yarışmacılar arasında parkurdaki istikrarlı performansıyla Seda, sembolü kazanan ismi olmayı başardı.