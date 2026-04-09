Survivor'da bu hafta 2. eleme adayı kim oldu?
Survivor 2026'da, 8 Nisan Çarşamba akşamı gerçekleşen ada konseyinde, dokunulmazlık oyununu kaybeden takım haftanın yeni eleme adayını belirledi. Yapılan oylama sonucunda ismi en çok yazılan yarışmacı, potaya giren ikinci isim oldu. İşte Survivor 2026’da gecenin galibi ve haftanın yeni eleme adayı...
Kırmızı ve Mavi takım, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Güç ve dengenin ön planda olduğu parkurda, her iki taraf da eleme potasından uzak kalmak için mücadele etti. Yarışma sırasında Nagihan ve Gözde arasında yaşanan gerginlik ise konseyin en çok dikkat çeken konusu oldu.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Kırmızı takım galibiyete ulaştı. Dokunulmazlık oyununun final etabında Deniz ve Seda karşı karşıya geldi. Deniz’in atışlarda elde ettiği başarılı isabetle birlikte Kırmızı takım, mücadeleyi 12-7’lik skorla galip tamamladı.
HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİMDİ?
Bu sonuçla Kırmızı takım haftayı güvenle tamamlarken, mağlup olan Mavi takım bir ismini daha eleme potasına göndermek durumunda kaldı. Haftanın ilk adayı Lina’nın ardından, dün akşam yapılan konsey oylamasında ismi en çok çıkan yarışmacı olan Gözde, haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi.
HAFTANIN 2. ELEME ADAYI
