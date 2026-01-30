Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'ın dün akşamki bölümünde yarışmacılar, 2. dokunulmazlık oyununu oynamak için parkurda karşı karşıya geldi. Peki, Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler 'de takımlar dün gece dokunulmazlık mücadelesi için karşı karşıya geldi. Hem ödül hem de dokunulmazlık karşılaşmasıyla heyecanın arttığı zorlu parkurda, kırmızı ve mavi takım eleme potasına yarışmacı göndermemek için parkurda adeta canını dişine taktı.
GÖNÜLLÜLER TAKIMI 2-0 ÖNE GEÇTİ
Nefes kesen mücadele sonucu Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Bu sonuçla Gönüllüler Takımı bu hafta 2-0 öne geçti.
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de, dün gece dokunulmazlık oyununda kaybeden kırmızı takımda, haftanın 2. eleme adayı seçildi.
2. ELEME ADAYI TUĞÇE OLDU
Kırmızı takımda yapılan oylama sonucu Survivor 2. eleme adayı Tuğçe oldu. Böylece Survivor'da bu haftanın eleme adayları Seren Ay, Tuğçe olarak belirlendi.