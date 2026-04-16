Survivor'da dün akşam ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor 2026'da büyük finale yaklaşırken rekabetin dozu artmaya devam ediyor. 15 Nisan akşamı ekrana gelen son bölümde, Ünlüler ve Gönüllüler takımları haftanın ödülünü kazanabilmek adına parkurda karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen parkurun ardından rakiplerini geride bırakmayı başaran taraf ödülün sahibi oldu.
Survivor 2026’nın 15 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde, takımlar ödülü elde etmek için parkura çıktı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan mücadelede, fiziksel dayanıklılık ve atış becerisi ön plana çıkarken her iki taraf da stratejik bir oyun sergiledi.
Skorun finale kadar taşındığı karşılaşmada, oyunun son bölümlerinde daha etkili bir performans gösteren ekip galibiyete ulaşarak ödülün sahibi oldu. İşte ödülü kazanan takım...
AÇIK ARTIRMA ÖDÜLÜ
Survivor 2026’nın son bölümünde kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları, Acun Ilıcalı’nın daha önce duyurduğu açık artırma ödülü için karşı karşıya geldi. Parkurda sergilenen performansların belirleyici olduğu mücadelede, takımlar avantaj elde etmek adına stratejik bir rekabet yürüttü.
12-11'LİK SKORLA ÖDÜLÜ KAZANAN TAKIM
Survivor 2026’da açık artırma ödülü için parkura çıkan takımlar, avantajı elde etmek adına son ana kadar mücadele sergiledi. Yarışmanın final etabında Barış ve Sercan’ın karşı karşıya geldiği kritik eşleşmede, Barış’ın kazandığı son sayı karşılaşmanın sonucunu belirledi. Mavi takım, 12-11’lik skorla galibiyete ulaşarak açık artırma ödülünün sahibi oldu.
HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2026’da haftanın ikinci eleme adayı, Gönüllüler takımı içinde yapılan oylama sonucunda Engincan olarak belirlendi. Bir önceki konseyde ilk aday olarak seçilen Bayhan’ın ardından Engincan’ın da potaya girmesiyle birlikte, bu haftanın eleme listesi netleşmiş oldu.