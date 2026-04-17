Survivor'da dün akşam iletişim oyununu kim kazandı?
Survivor 2026’da büyük finale yaklaşılırken, 16 Nisan akşamı yayınlanan bölümde sezonun en kritik motivasyon kaynaklarından biri olan iletişim oyunu sonuçlandı. Haftalık dokunulmazlık serisinin ardından parkura çıkan Kırmızı ve Mavi takım, ailelerinden gelen mesajlara erişebilmek için mücadele verdi.
İLETİŞİM ÖDÜLÜ
Murat Ceylan'ın, kazanan takımın sevdiklerinden ikişer dakikalık video mesajlar alacağını açıklamasının ardından parkura çıkan Kırmızı ve Mavi takım, hem fiziksel hem de zihinsel bir sınav verdi.
Yarışmanın duygusal yükünün en yoğun hissedildiği bu etapta, rakibine üstünlük sağlayarak galibiyete uzanan taraf, sevdikleriyle bir bağ kurarak finale doğru kritik bir moral avantajı elde etti.
İLETİŞİM OYUNUNU KAZANAN TAKIM
Skorun 11-11’e gelmesiyle gidilen bayrak yarışında Nefise-Nobre ve Ramazan-Seda ikilileri karşı karşıya gelirken, final atışlarında Ramazan'ın kazandığı sayı sonucu belirledi.
Gönüllüler takımı, parkuru 12-11’lik skorla önde tamamlayarak sevdiklerinden gelen video mesajları izleme hakkı kazandı.