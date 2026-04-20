Survivor'da dün akşam kim elendi?
Survivor'ın 19 Nisan 2026 tarihli son bölümünde gerçekleşen eleme düellosu, bir yarışmacının daha adaya veda etmesiyle sonuçlandı. Performans odaklı mücadelenin ardından düzenlenen kader konseyindeki oylama sonucunda, rakiplerinden daha az oy alarak adadaki yerini kaybeden isim netleşti. İşte Survivor'ın son bölümünde veda eden yarışmacı...
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler kadrosu, haftanın son gününde ilk olarak ödül oyunu için parkurda karşı karşıya geldi. Fiziksel dayanıklılığın ve atış isabetinin belirleyici olduğu bu mücadeleyi kazanan taraf, yemek ödülüyle moral depolayarak adasına döndü. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise haftalık veda süreci kapsamında düzenlenen eleme düellosu ekranlara gelerek yarışmadaki rekabetin güncel durumunu belirledi.
ÖDÜL OYUNU VE KAZANAN İSİM
Programda düzenlenen futbol temalı "gol atma challenge" mücadelesinde Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım ve Mert Nobre karşı karşıya geldi. Yarışmanın sonunda 10 skora ulaşarak galibiyete uzanan isim Acun Ilıcalı oldu.
Bu sonuçla birlikte oyun öncesinde Ilıcalı’nın kazanacağını öngören Murat Barış Yağcı, Sude, Ramazan, Deniz ve Osman Can, belirlenen yiyecek ödülünden yararlanma hakkı kazandı.
DÜELLODA YARIŞAN İSİMLER
Haftanın eleme adayları olarak belirlenen Murat Arkın, Bayhan, Engincan ve Can Berkay, yeni format gereği ilk aşamada düelloda mücadele etti. Bu karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan Murat Arkın ve Can Berkay adaylıklarını düşürürken, Bayhan ve Engincan'ın durumu kader konseyindeki seyirci oylamasına kaldı. Uygulanan güncel eleme sistemine göre halk oylamasında bir isim koruma altına alınırken, en az oyu alan yarışmacı adaya veda etti.