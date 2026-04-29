Survivor'da dün akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor 2026'nın 28 Nisan Salı akşamı yayınlanan bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı ve parkurdaki mücadelenin ardından haftanın yeni eleme adayı belirlendi. Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasındaki rekabetin ada konseyine taşındığı gecede, yapılan oylama sonucunda potaya giren isim netleşti. İşte 28 Nisan'da dokunulmazlığı kaybeden takım ve eleme potasına giren isimler...
Survivor 2026’nın 28 Nisan Salı akşamı yayınlanan bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımları haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için parkurdaki yerini aldı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda haftanın ikinci ve üçüncü eleme adayları oylama yapılmaksızın doğrudan belirlendi.
TV8 ekranlarında paylaşılan bu sonuçlarla birlikte, haftalık eleme tablosundaki kritik isimler netlik kazanmış oldu.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM
Survivor 2026’da dün akşam oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geldi. Yarışmacıların parkurdaki mücadelesi sonucunda oyun, final etabında Sercan ve Osman Can’ın eşleşmesiyle sona erdi.
Sercan’ın son atışlarda kazandığı sayı ile Ünlüler takımı, Gönüllüler karşısında 12-7’lik skor elde ederek dokunulmazlığın sahibi oldu. Bu sonuçla birlikte Ünlüler takımı haftayı galibiyetle kapatırken, Gönüllüler takımı için eleme süreci başlamış oldu.
Survivor 2026’da erkekler potasının kurulacağı hafta kapsamında, dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında aday belirleme süreci için oylama yapılmadı. Alınan karar doğrultusunda, takımdaki tüm erkek yarışmacılar doğrudan eleme potasına dahil edildi.
HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Bu gelişmeyle birlikte, daha önce belirlenen Barış’ın yanına ikinci aday olarak Osman Can, üçüncü aday olarak ise Ramazan eklendi. Böylece haftanın eleme adayları Barış, Osman Can ve Ramazan’dan oluşarak pota tamamlandı.