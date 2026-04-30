Survivor'da dün akşam Türk-Yunan ödül oyununu kim kazandı?
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler formatında büyük finale doğru ilerlenirken, 29 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümde yarışmacılar Yunan takımıyla karşı karşıya geldi. Uluslararası rekabetin yaşandığı bu kritik mücadelede kazanan tarafın belirlenmesiyle birlikte, şampiyonluk yolundaki önemli bir aşama daha geride kalmış oldu. İşte ödül oyununu kazanan takım ve yeni iletişim ödülü hakkında paylaşılan detaylar...
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'in 29 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde, yarışmacılar "80'ler partisi" ödülü için Türk-Yunan oyununda bir araya geldi. TV8 ekranlarında paylaşılan detaylara göre, büyük finale sayılı günler kala Dominik’teki rekabet düzeyi artarken, Acun Ilıcalı’nın konsey öncesi duyurduğu bu özel ödülü kazanan taraf gecenin sonunda netleşti.
SURVIVOR'DA ULUSLARARASI MÜCADELE
Büyük finale doğru geri sayımın sürdüğü bu dönemde gerçekleşen uluslararası mücadelede, her iki tarafın sergilediği performans rekabeti üst seviyeye taşıdı. Türk ve Yunan Kırmızı takım yarışmacılarının ortak bir ekip olarak yarıştığı oyunda, Mavi takım yarışmacıları da tek bir kadro olarak mücadele verdi.
Karşılaşma esnasında dikkat çeken detaylardan biri ise Mavi takım oyuncusu Barış Murat Yağcı'nın, Yunan takımındaki bir kadın yarışmacıya yönelik hayranlığını ifade etmesi oldu.
KAZANAN TAKIM BAYRAK YARIŞINDA BELİRLENDİ
Yarışmanın genelinde dengeli bir grafik çizilirken, skorun 14-14’e gelmesiyle birlikte kazananı belirlemek için mücadele bayrak yarışına taşındı. Bu kritik aşamada rakibini geride bırakmayı başaran Kırmızı takım, Türk-Yunan karma ödül oyununun galibi ilan edildi. Sonucun netleşmesiyle birlikte her iki ülkenin Kırmızı takım yarışmacıları, hazırlanan tematik 80'ler partisine katılma hakkını elde etti.
SURVIVOR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE İLETİŞİM ÖDÜLÜ NE OLACAK?
Survivor’ın yayınlanan son bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, konseyde bir sonraki iletişim ödülünü açıkladı. Tüm yarışmacıları duygulandıran bu ödülün, kazanan takıma Dominik’te aileleriyle bir araya gelme fırsatı vereceği öğrenildi.