Survivor'da dün akşam dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme potasına kim gitti?
Survivor 2026'da finale giden yol her geçen gün daha da engebeli bir hal alıyor. 20 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümde, dokunulmazlık zırhını giymek ve adada kalmayı garantilemek isteyen yarışmacılar arasında adeta bir güç savaşı yaşandı. Engincan'ın gidişiyle sarsılan Mavi takımın kaderini belirleyen oylama, izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki, dün gece Survivor potaya kim gitti, 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler 'de takımlar dün gece dokunulmazlık mücadelesi için karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, haftanın 1. dokunulmazlık karşılaşmasını kazanmak için zorlu parkurda adeta canını dişine taktı.
Nefes kesen mücadele sonucu dokunulmazlık oyununda 11-11 eşitlik sağlandığı için oyun bayrak yarışına kaldı. Finalde parkura Sude-Ramazan, Nobre-Nefise parkura çıktı. Atışlarda, Nobre'nin Ramazan'a karşı aldığı sayı ile Survivor dokunulmazlık oyununu 12-11 skorla ünlüler takımı kazandı.
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de, dün gece dokunulmazlık oyununda kaybeden mavi takımda, eleme oylaması gerçekleşti. Bu hafta kadınlar potasının gerçekleşeceği Survivor'da gönüllüler takımı kadın yarışmacılar için oy kullandı. Konseydeki oylamada haftanın 1. eleme adayı belli oldu.
Gönüllüler takımında yapılan oylama sonucu Survivor 1. eleme adayı Beyza oldu. Böylece Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı Beyza olarak belirlendi.